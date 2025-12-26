Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Regierungssprecherin von Trump erwartet zweites Kind
Regierungssprecherin von Trump erwartet zweites Kind

Freitag, 26. Dezember 2025 | 22:12 Uhr
Karoline Leavitt mit ihrem Sohn Nicholas
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/CHIP SOMODEVILLA
Von: APA/dpa

Die Sprecherin der US-Regierung von Donald Trump, Karoline Leavitt, erwartet ihr zweites Kind. Die 28-Jährige postete auf ihrem Profil auf Instagram, dem 2,6 Millionen Leute folgen, ein Foto von sich mit einem Babybauch vor einem geschmückten Tannenbaum. Darunter schrieb sie, dass im Mai 2026 die Geburt ihrer Tochter erwartet werde. Ihr Herz sei voller Dankbarkeit gegenüber Gott für den Segen der Mutterschaft, ergänzte die gläubige Christin.

Leavitt hat mit ihrem Ehemann bereits einen kleinen Sohn, der 2024 zur Welt kam. Die Regierungssprecherin schrieb auch, sie sei US-Präsident Trump und Stabschefin Susie Wiles für ihre Unterstützung dankbar und dafür, dass sie im Weißen Haus ein familienfreundliches Umfeld förderten.

