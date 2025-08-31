Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Reinhold Messner gab Ehefrau zum zweiten Mal das Ja-Wort
Für Messner war es auch beim zweiten Mal "magisch, mystisch"

Reinhold Messner gab Ehefrau zum zweiten Mal das Ja-Wort

Sonntag, 31. August 2025 | 14:45 Uhr
++ ARCHIVBILD ++ Für Messner war es auch beim zweiten Mal \
APA/APA/dpa/Hendrik Schmidt
Von: APA/dpa

Extrembergsteiger Reinhold Messner und seine Frau Diane haben sich ein zweites Mal das Ja-Wort gegeben. Wie der 80-Jährige auf Instagram seinen Hunderttausenden Followern mitteilte, fand die Zeremonie in Indien statt. “Es war magisch, mystisch. Nur wir beide. Denn zusammen, in der Einsamkeit, sind wir am besten”, hielt Messner fest.

“Wir genießen die Gesellschaft anderer Menschen. Aber manchmal reduziert sich das Leben auf seine reinste Form: nur wir beide, Seite an Seite, stärker als die Welt um uns herum”, verlautete Messner. Auf dem veröffentlichten Foto ist das Paar in weißen Hemden zu sehen, wie es sich liebevoll in die Augen schaut.

Messner lebt mit seiner 45 Jahre alten Frau in Südtirol, wo sich beide heimisch fühlen – ebenso wie in Indien, wie der Bergsteiger weiter schreibt. Da habe sie die “Bescheidenheit und Kultur tief beeindruckt”. Die beiden sind seit 2019 ein Paar und hatten nach eineinhalb Jahren Beziehung geheiratet.

