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Lil Nas X muss sich zwei Jahre an die Auflagen halten

Richter gewährt Lil Nas X Behandlung statt Haft

Dienstag, 07. April 2026 | 08:58 Uhr
Lil Nas X muss sich zwei Jahre an die Auflagen halten
APA/APA/AFP/POOL/DANIEL COLE
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Von: APA/dpa

Nach einer schlagzeilenträchtigen Festnahme in Los Angeles im vorigen August kommt US-Rapper Lil Nas X um eine mögliche Haftstrafe herum. Ein Richter in Kalifornien gewährt dem 26-jährigen Sänger nach Angaben der Staatsanwaltschaft, dass er sich im Rahmen eines Diversionsprogramms für psychische Erkrankungen einer Behandlung unterzieht. Der Sänger war vor seiner Festnahme nackt durch Los Angeles gelaufen.

Wenn sich der Rapper zwei Jahre lang an die Auflagen hält, dann können die Anklagepunkte verworfen werden. Im Falle eines Prozesses mit einer Verurteilung drohten dem Grammy-Preisträger bis zu fünf Jahre Haft.

Bizarrer Vorfall

Der “Old Town Road”-Sänger war im vorigen August in den frühen Morgenstunden nur mit Unterwäsche und Stiefeln bekleidet, später gänzlich nackt, durch Los Angeles gelaufen. US-Medien posteten Videos von dem Vorfall. Er wurde von Polizisten aufgegriffen – die Situation eskalierte. Laut der Staatsanwaltschaft soll der Musiker bei der Festnahme Beamte angegriffen und mindestens drei von ihnen verletzt haben. Die Anklage lautete auf Körperverletzung sowie Widerstand gegen einen Polizisten.

Nach Angaben seiner Anwältin hat der Rapper nach seiner Festnahme bereits eine Therapieklinik aufgesucht und sich aus eigenen Stücken einer längeren Behandlung unterzogen. Seinen Durchbruch hatte der im US-Bundesstaat Georgia aufgewachsene Musiker, mit bürgerlichem Namen Montero Hill, 2019 mit dem Country/Hip-Hop-Hit “Old Town Road”. 2021 veröffentlichte Lil Nas X sein erfolgreiches Debütalbum “Montero”.

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