Richterin Barbara Salesch wird Krimi-Star

Von: APA/dpa

TV-Richterin Barbara Salesch wagt sich mit 75 noch einmal in die Abendunterhaltung. Am Dienstag strahlt RTL das Special “Barbara Salesch – Der größte Prozess ihres Lebens: Die Tote im Rhein” aus – zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Was sich dahinter verbirgt, ist eine Art Salesch-Fernsehen in Hochglanz-Optik. Natürlich geht es wieder um einen Prozess, aber alles ist viel aufwendiger inszeniert als üblich.

“Wir haben es gedreht wie einen Film”, berichtet Salesch der Deutschen Presse-Agentur über die Entstehung des Specials. Inszeniert sei es wie ein Krimi, aber aus Sicht der Vorsitzenden Richterin – also aus ihrer Sicht. Diese Rolle fällt ihr natürlich nicht schwer, dennoch war die Produktion eine neue Erfahrung.

“Wir hatten viele Drehtage nur für diesen einen Fall”, sagt sie. Normalerweise drehe sie für ihre Sendung drei Fälle an einem Tag. Verhandelt wird ein fiktiver Fall. Salesch ist das wichtig, wie sie sagt. “Ich bin überhaupt keine Freundin von diesem ganzen True-Crime-Krempel”, sagt sie. Vor mehr als 25 Jahren trat sie mit der Sendung “Richterin Barbara Salesch” bei Sat.1 den großen Boom der Gerichtsshows mit los.