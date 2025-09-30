Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Rockband Def Leppard wird mit Hollywood-Stern geehrt
Alte Rocker werden mit einem Stern geehrt

Rockband Def Leppard wird mit Hollywood-Stern geehrt

Dienstag, 30. September 2025 | 06:41 Uhr
Alte Rocker werden mit einem Stern geehrt
APA/APA/AFP/GETTY/PARAS GRIFFIN
Von: APA/dpa

Die britische Rockgruppe Def Leppard um Sänger Joe Elliott findet in Hollywood einen festen Platz. Am 9. Oktober soll das Hardrock-Quintett auf dem “Walk of Fame” im Herzen der Filmmetropole mit einer Sternenplakette verewigt werden. Dort sollen die Musiker den 2.825. Stern enthüllen. Nach Ankündigung der Veranstalter wird die US-Rockikone Jon Bon Jovi als Gastredner dabei sein.

Def Leppard wurden 1977 im englischen Sheffield gegründet. In den 1980er-Jahren hatte das Quintett mit Alben wie “Pyromania” und “Hysteria” Welterfolge und wurde 2019 in die “Rock And Roll Hall Of Fame” aufgenommen.

2023 veröffentlichten Def Leppard mit “Drastic Symphonies” das dreizehnte Studioalbum. Es wurde mit dem renommierten Royal Philharmonic Orchestra in den Abbey Road Studios aufgenommen. Mit Ausnahme von Gitarrist Steve Clark, der 1991 starb, spielen Def Leppard seit über 40 Jahren in derselben Besetzung, darunter Leadgitarrist Phil Collen und Bassist Rick Savage. 2023 gingen die Hardrock-Ikonen Def Leppard (“Pour Some Sugar On Me”) und Mötley Crüe (“Wild Side”) gemeinsam auf Europa-Tournee.

