Rockband Foreigner will auf Taylor Swifts Hochzeit spielen

Freitag, 05. September 2025 | 16:09 Uhr
Von: APA/dpa

Die britisch-amerikanische Rockband Foreigner (“Cold As Ice”, “Waiting For A Girl Like You”) hat angeboten, auf der Hochzeit von Pop-Superstar Taylor Swift (“Shake It Off”) und American-Football-Profi Trevis Kelce zu spielen. Die Gruppe wandte sich mit einem offenen Brief bei Instagram an das Promi-Paar.

“Liebe Taylor Swift und Travis Kelce, wir wissen, was Liebe ist”, hieß es in Anspielung auf den berühmten Foreigner-Hit “I Want To Know What Love Is”. “Wir haben 40 Jahre gebraucht, um es herauszufinden … und jetzt wisst ihr es auch. Bitte betrachtet dies als unser offizielles Angebot, eure Hochzeitsband zu sein.”

Unter Foreigner-Fans sorgte der Instagram-Beitrag für gemischte Reaktionen in den Kommentaren. Während einige das Angebot peinlich fanden, reagierten andere begeistert.

Die 14-fache Grammy-Gewinnerin Swift (35) und der dreimalige Superbowl-Champion Kelce (35) von den Kansas City Chiefs hatten im August ihre Verlobung verkündet. Auf Instagram posteten die beiden romantische Fotos und schrieben dazu scherzhaft: “Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten.” Ein Termin für die Hochzeit wurde zunächst nicht bekannt.

Die Rockveteranen Foreigner haben für das kommende Jahr eine Welttournee zum 50. Bandjubiläum angekündigt. Von der Bandbesetzung, die in den 1970er- und 1980er-Jahren unzählige Welthits produzierte, ist allerdings niemand mehr übrig. Der an Parkinson erkrankte Bandgründer Mick Jones zog sich als letztes Originalmitglied zurück. Zuletzt verabschiedete sich außerdem der langjährige Sänger Kelly Hansen, der 2005 die Nachfolge von Originalfrontmann Lou Gramm angetreten hatte.

