Rockmusiker Bryan Adams erschüttert über Kriege

Rockmusiker Bryan Adams (64) stimmen die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten nachdenklich. “Es ist natürlich erschütternd, was gerade passiert und es frustriert mich, dass man so hilflos ist”, sagte Adams der Deutschen Presse-Agentur. “Gleichzeitig kann ich mich als zweifacher Vater auch nicht einfach zurücklehnen und nichts dazu sagen. Aber wie sagt man heutzutage etwas, ohne gecancelt zu werden? Es ist sehr schwer.”

Der kanadische Sänger veröffentlichte im Frühjahr die Antikriegs-Ballade “What If There Were No Sides At All”. “Ich habe das Lied schon vor ein paar Jahren geschrieben, als es einen anderen Zusammenstoß im Nahen Osten gab. Ich habe mich gefragt, warum das immer weitergeht. Es nimmt kein Ende.”

Adams sang bereits 1991 den Antikriegs-Song “Don’t Drop That Bomb On Me”. Er habe das Gefühl, er müsse als Künstler etwas zu dem Thema sagen. “Aber es hat sich nichts geändert. Man könnte meinen, dass wir aus der Geschichte lernen. Stattdessen wiederholt sich die Geschichte immer wieder.”

Der 64-Jährige bringt am 8. Dezember sein Boxset “Live At The Royal Albert Hall” auf den Markt, unter anderem mit einer DVD und CD seines Auftritts in der legendären Londoner Konzerthalle vom vergangenen Jahr. Dort führte er an drei Abenden seine Alben “Cuts Like A Knife”, “Into The Fire” und “Waking Up The Neighbours” auf.