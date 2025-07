Rockwelt trauert um Ozzy Osbourne

Von: APA/dpa/sda

Die Welt des Pop und Rock trauert um Ozzy Osbourne. Der legendäre britische Heavy-Metal-Sänger und Reality-TV-Star starb am Dienstag im Alter von 76 Jahren, wie seine Familie mitteilte. Black-Sabbath-Mitbegründer Tony Iommi schrieb im Kurznachrichtendienst X: “Ich kann es einfach nicht glauben!” Es sei eine so herzzerreißende Nachricht, dass ihm die Worte fehlten, so der 77-Jährige. Er und die anderen Black-Sabbath-Mitglieder hätten ihren Bruder verloren.

Popstar Elton John (78) würdigte Osbourne als “echten Freund und gigantischen Wegbereiter, der seinen Platz im Pantheon der Rockgötter gesichert hat”. Die Nachricht habe ihn sehr traurig gemacht, schrieb Elton John und postete dazu ein Foto, das die beiden Stars Seite an Seite zeigt.

Rod Stewart (80) postete eine augenzwinkernde Botschaft. “Bye, Bye Ozzy, Schlaf gut mein Freund. Wir sehen uns da oben – eher später als früher.”

“Furchtloses Talent”

Rolling-Stones-Gitarrist Ronnie Wood schrieb auf X: “Ich bin so traurig über die Nachricht vom Tod Ozzy Osbournes.” Das Konzert vor wenigen Wochen in Birmingham sei ein wunderbarer Abschied für den Sänger gewesen. Queen-Gitarrist Brian May (78) bezeichnete den Auftritt als “gloriosen Weg, auf Wiedersehen zu sagen”. Die Welt werde “Ozzys einzigartige Präsenz und furchtloses Talent vermissen”.

“Held, Ikone, Pionier, Inspiration, Mentor und, allen voran, Freund”, würdigten Metallica den Verstorbenen. “Ozzy und Sharon haben an uns geglaubt und unsere Leben und unsere Karriere verändert.”

“Ich werde dich nie vergessen – du wirst in jedem einzelnen Ton sein, den ich singe, und jedes Mal mit mir sein, wenn ich eine Bühne betreten”, schrieb Alternative-Rocker Yungblud auf Instagram. “Dein Kreuz (ein Geschenk von Osbourne, Anm.) um meinen Hals ist mein wertvollster Besitz.” Mike McCready, Gitarrist von Pearl Jam, bedankte sich bei Osbourne für seine Musik: “Ozzy, sie macht unsere Reise durchs Leben besser.”

“Wird ihm keiner nachmachen”

Erst vor wenigen Wochen hatte Osbourne, der an Parkinson erkrankt war, ein umjubeltes Abschiedskonzert in seiner Heimatstadt Birmingham gegeben. Ex-Van-Halen-Sänger Sammy Hagar (77), der bei dem Konzert ebenfalls auf der Bühne gestanden hatte, schrieb: “Wow! Das macht ihn zu einer Kategorie für sich. Wenn das kein Beweis für Hingabe und Loyalität gegenüber seinen Fans ist. Das wird ihm keiner nachmachen!”

Ex-Fußballer David Beckham schrieb auf Instagram: “So traurig, Ozzy von uns gehen zu sehen. Danke, dass du uns unterhalten hast.”

“Es ist unvorstellbar, dass Ozzy Osbourne heute diese Welt verlassen hat. Es ist wirklich das Ende einer Ära”, schrieb Tom Gabriel Fischer alias Tom Warrior, u.a. Ex-Sänger und Gitarrist von Celtic Frost. “Es wird nie wieder eine Band wie Black Sabbath geben.”

Familie bittet um Privatsphären-Respekt

In einer Mitteilung seiner Familie vom Dienstag hieß es: “Mit mehr Trauer, als Worte ausdrücken können, müssen wir mitteilen, dass unser geliebter Ozzy Osbourne heute Morgen gestorben ist. Er war bei seiner Familie und von Liebe umgeben.” Die Familie bat darum, die Privatsphäre zu respektieren.

Die BBC berichtete unter Berufung auf seinen Publizisten, er sei in Großbritannien gestorben. Osbourne und seine Familie lebten seit den frühen 2000ern im US-Bundesstaat Kalifornien, doch er habe stets eine Basis im Land seiner Geburt behalten, so die BBC.

Als Sänger von Black Sabbath weltberühmt geworden

Internationalen Ruhm erlangte Osbourne in den 70er-Jahren als energiegeladener Frontmann von Black Sabbath. Die einflussreiche Heavy-Metal-Band wurde 1968 in Birmingham gegründet. Dort war Osbourne am 3. Dezember 1948 in einem Arbeiterviertel zur Welt gekommen.

Mit ihrem düsteren, schweren Sound, den harten Gitarrenriffs und den zynischen Texten wurden Black Sabbath zu Pionieren des Genres. Zu ihren bekanntesten Songs zählen “Paranoid”, “Iron Man” und “War Pigs”. Auch solo und als MTV-Reality-Protagonist war Osbourne überaus erfolgreich.