Rod Stewart “One More Time” in der Wiener Stadthalle

Von: apa

Im Zug seiner “Global Hits”-Tour, gedacht als so was wie eine Abschiedsvorstellung von großen Konzertreisen, hat Rod Stewart im Sommer vergangenen Jahres seine Fans auch in Wien begeistert. Nun kommt der Schotte mit der unverwechselbaren Stimme unter dem Motto “One More Time” am 9. Dezember 2025 noch einmal in die Stadthalle, wie Veranstalter Live Nations am Montag bekannt gab. Langfristig wolle er nur noch intimere Konzerte spielen, sagte Stewart unlängst.

(S E R V I C E – Online-Presale am 29.1. ab 10 Uhr: www.ticketmaster.at/presale; allgemeiner Vorverkauf ab 31.1, 10 Uhr, bei ticketmaster und oeticket)