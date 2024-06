Royale Musikband spielt Swift-Hit zum Wachwechsel

Kapelle spielt Version von Swifts Hit "Shake It Off"

Von: APA/dpa

Mit einem Gruß besonderer Art hat in London das königliche Musikkorps auf Konzerte von Megastar Taylor Swift eingestimmt. Die Kapelle spielte am Freitag beim Wachwechsel vor dem Buckingham-Palast eine Version von Swifts Hit “Shake It Off”. Der X-Account der Royal Family postete ein Video des Auftritts unter dem Titel “Changing of the Guard (Taylor’s Version)”. Dazu wurde die Textzeile “Can’t stop, won’t stop groovin'” zitiert.

Die 34-jährige Amerikanerin spielt von Freitag bis Sonntag im Rahmen ihrer Eras-Tour drei Konzerte im Wembley-Stadion. Im August sind fünf weitere Shows in der britischen Hauptstadt geplant.

In London gibt es – wie in anderen britischen Städten, in denen Swift bereits auftrat – besondere Events zu Ehren des Superstars. So wurde eine Taylor-Karte der “Tube”, der Londoner U-Bahn, veröffentlicht: Dort ist jede Linie nach einem anderen Album benannt und in den passenden Farben gezeichnet. Stationen sind nach Liedern wie “I Knew You Were Trouble” und “All Too Well” benannt. Edelsteine weisen auf Orte mit Verbindungen zum Popstar hin.