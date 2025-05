Quästor Sartori wechselt nach Brescia

Wechsel an der Polizei-Spitze in Bozen

Von: luk

Bozen – Der derzeitige Quästor von Bozen, Paolo Sartori, wird mit 1. Juni sein Amt niederlegen und die Leitung der Staatspolizei in der Provinz Brescia übernehmen.

Die Entscheidung wurde am gestrigen Abend im Rahmen einer Reihe von Ernennungen im italienischen Innenministerium getroffen. Damit wurden die kursierenden Gerüchte in Südtirol, wonach Sartori Südtirol bald verlassen würde, bestätigt.

Sartori hatte das Amt in Südtirol erst im März des vergangenen Jahres übernommen. In der Folge war er durch rigides Vorgehen in Erscheinung getreten.

Sein Nachfolger in Bozen wird Giuseppe Ferrari, der bisher als Quästor in Potenza tätig war, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

Ein Quästor ist der Leiter der Staatspolizei in italienischen Provinzen und verantwortlich für die öffentliche Sicherheit, Ordnung und Koordination polizeilicher Maßnahmen. Er vertritt das Innenministerium vor Ort und arbeitet eng mit anderen Sicherheits- und Verwaltungsbehörden zusammen.