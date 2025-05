Auf dem Weg zur 20. Ausgabe des Trienter Wirtschaftsfestivals

Von: First Avenue

Vom 22. bis 25. Mai 2025 findet die 20. Ausgabe des Trienter Wirtschaftsfestivals statt. Dieses Jubiläum wird mit über 300 Veranstaltungen gefeiert, darunter die Initiativen „Fuori Festival“, „Economie dei Territori“ und „Incontri con l’Autore“. Erwartet werden 6 Nobelpreisträger, 16 Minister, 107 akademische Referenten, 45 nationale und internationale Ökonomen, 66 Vertreter nationaler und europäischer Institutionen sowie 61 Manager und Unternehmer.

Es wird eine besondere Ausgabe sein, die vom 22. bis 25. Mai 2025 das 20-jährige Bestehen des Trienter Wirtschaftsfestivals feiern wird, einer Veranstaltung, die im Laufe der Jahre gewachsen ist und sich erneuert hat, auch dank der neuen Formel, die von der Gruppe 24 ORE zusammen mit Trentino Marketing als Organisatoren im Namen der Autonomen Provinz Trient und mit dem Beitrag der Stadt Trient und der Universität Trient entwickelt wurde. Ein Erfolgsrezept, das dem „Eichhörnchenvolk“ zu einem außergewöhnlichen Wachstum verholfen hat, das in drei Jahren über 100.000 Besucher erreichte.

Der 20. Jahrestag des Festivals wird dadurch noch wertvoller, dass Trient in diesem Jahr auch die erste der Initiativen zur Feier des 160-jährigen Bestehens von Il Sole 24 Ore ausrichtet, die im November ihren Höhepunkt erreichen wird. Es konnte nur die Stadt des Festivals der Wirtschaft sein, um die Feierlichkeiten der ältesten Finanzzeitung Italiens, die 1865 unter dem Titel Il Sole gegründet wurde, zu eröffnen. In der Hauptstadt des Trentino finden zwei Ausstellungen statt, die die Jubiläen des Festivals und von Il Sole 24 Ore würdigen, sowie zahlreiche weitere Initiativen, die die Öffentlichkeit in die Veranstaltung einbeziehen.

Aus diesem Anlass findet vor dem Festival 2025 eine besondere Vorpremiere statt: Am Samstag, den 12. April, wird der Gouverneur der Italienischen Zentralbank Fabio Panetta auf der Bühne des Teatro Sociale zu einer besonderen Veranstaltung für Schüler und Studenten sprechen. Zehn junge Studenten werden ihn zusammen mit dem Redakteur von Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, interviewen. Am selben Vormittag wird in der Fondazione Caritro die Ausstellung „L’avventura della moneta: dall’oro al digital“ („Das Abenteuer des Geldes: vom Gold zum Digitalen“) eröffnet, die in Zusammenarbeit mit dem MUDEM – Museo della moneta della Banca d’Italia realisiert wurde und vom 12. April bis zum 25. Mai 2025 besucht werden kann.

Die Vorbesichtigung wird es ermöglichen, über das Thema nachzudenken, das das Leitmotiv der Festivalausgabe 2025 sein wird: „Risiken und fatale Entscheidungen. Europa am Scheideweg“. Ein Thema von dringender Aktualität, das vom Beirat der Veranstaltung unter dem Vorsitz des Chefredakteurs von Il Sole 24 Ore und Vorsitzenden des wissenschaftlichen Komitees Fabio Tamburini ausgewählt wurde und dem Elena Beccalli, Marco Fortis, Paolo Magri, Emma Marcegaglia, Giulio Sapelli und Giulio Tremonti angehören.

DIE FORMATE UND DIE FESTIVALFILME

Der Programmablauf der Veranstaltung umfasst zahlreiche Termine, die sich auch in diesem Jahr durch unterschiedliche redaktionelle Formate auszeichnen. Jeder der vier Tage beginnt um 9.30 Uhr mit abwechselnden KEYNOTE SPEECH, DIALOGEN und PANELS.

Die Gäste, die sich in Trient abwechseln werden, werden sich mit Analysen, Überlegungen und Debatten zu den 11 Themen befassen, die das Thema der Ausgabe 2025 bestimmen werden: GEOPOLITIK, KÜNSTLICHE INTELLIGENZ, ENERGIE, RAUMWIRTSCHAFT, NACHHALTIGKEIT, GESUNDHEIT und GESUNDHEIT, WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG, DEMOGRAPHIE, PROTECTIONISMUS und FREIE MÄRKTE, JUNGE MENSCHEN UND ARBEIT, STEUERN und HAUSHALTSMITTEL.

Hier mehr Infos.