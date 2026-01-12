Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Sängerin Inga Humpe auch mit fast 70 im Berliner Technoclub
Sängerin hat am Dienstag Geburtstag

Sängerin Inga Humpe auch mit fast 70 im Berliner Technoclub

Montag, 12. Januar 2026 | 17:47 Uhr
Sängerin hat am Dienstag Geburtstag
APA/APA/dpa/Henning Kaiser
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die mit der Band 2raumwohnung bekanntgewordene Sängerin Inga Humpe geht auch mit fast 70 Jahren noch in den Berliner Technoclub Berghain. “Das Berghain ist und bleibt ein Tempel für mich”, sagte sie dem “Stern”. Mit ihrem Geburtstag am Dienstag geht sie betont gelassen um: “Meine Devise ist: 70 ist besser als 80.” Zudem gebe es in der Altersgruppe mittlerweile jede Menge “cooler Vorbilder”, dazu zählt sie Cher, Jane Fonda oder Mick Jagger.

Humpe wuchs im Ruhrgebiet auf, zog aber bereits in den 1970er-Jahren nach Berlin. 2000 gründete sie zusammen mit dem Musiker und Komponisten Tommi Eckart die Band 2raumwohnung (“36 Grad”).

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Betrunkene Après-Ski-Gänger belästigen Fahrgäste und greifen Busfahrer an
Kommentare
47
Betrunkene Après-Ski-Gänger belästigen Fahrgäste und greifen Busfahrer an
Trump sichert Demonstranten im Iran Hilfe zu
Kommentare
30
Trump sichert Demonstranten im Iran Hilfe zu
Machado bietet Trump Weitergabe von Friedensnobelpreis an
Kommentare
28
Machado bietet Trump Weitergabe von Friedensnobelpreis an
Zu wenig Decken und Schlafsäcke für Obdachlose
Kommentare
28
Zu wenig Decken und Schlafsäcke für Obdachlose
Nielsen: „Schluss mit Andeutungen und Annexionsfantasien!“
Kommentare
26
Nielsen: „Schluss mit Andeutungen und Annexionsfantasien!“
Anzeigen
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
Unterstützung für mehrere Organisationen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 