Sängerin Lucy Diakovska gewinnt das RTL-Dschungelcamp

Kein Engel, nun aber Königin: Sängerin Lucy Diakovska von der Pop-Band No Angels (“Daylight In Your Eyes”) hat das RTL-Dschungelcamp gewonnen. Die 47-Jährige erhielt in der Nacht zum Montag die meisten Zuschauerstimmen im Finale der Show “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!”, wie der Sender verkündete. Ihre beiden letzten Konkurrenten – die Reality-Kandidatin Leyla Lahouar (27) und der Influencer Twenty4Tim (23) – hatten das Nachsehen.

Diakovska, die alle eigentlich nur mit ihrem Vornamen Lucy ansprechen, darf sich fortan Dschungelkönigin nennen. Nebenbei gewann sie auch noch ein Preisgeld von 100.000 Euro.

Lucy ist Teil von Deutschlands wohl bekanntester Casting-Girlgroup No Angels (deutsch: “Keine Engel”), die 2001 einen ganzen Casting-Boom im deutschen Fernsehen auslöste. Das Show-Geschäft kennt sie schon lange. Im Dschungelcamp fiel Lucy vor allem mit ihrem Bewegungsdrang, ihrer Fürsorge und ihrer relativ unprätentiösen Art auf. Ging es in eine Prüfung, blühte ihr Ehrgeiz auf. So auch im Finale: Tapfer holte sie vier von fünf Sternen. Unter anderem musste sie Schweine-Uterus verspeisen.

Die 47-Jährige tritt als neue Dschungel-Regentin in die Fußstapfen von Dschungel-Majestäten wie Costa Cordalis, Brigitte Nielsen und Ingrid van Bergen. Ihre direkte Vorgängerin war die Visagistin und Reality-TV-Kandidatin Djamila Rowe.

Lucy hatte schon vor dem Beginn der Show prophezeit, dass eine mögliche Finalteilnahme für sie zu einer hochemotionalen Angelegenheit werden könnte. “Das Finale liegt diesmal am Todestag meiner Mutter. Da hat das Universum sich vielleicht etwas dabei gedacht”, hatte die in Bulgarien geborene Sängerin gesagt.

So kam es dann auch. Als der Sieg feststand, weinte sie.