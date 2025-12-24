Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Satiriker Colbert sollte laut Trump “eingeschläfert” werden
Talkshow-Moderator scharf von US-Präsident Trump attackiert

Satiriker Colbert sollte laut Trump “eingeschläfert” werden

Mittwoch, 24. Dezember 2025 | 22:59 Uhr
Talkshow-Moderator scharf von US-Präsident Trump attackiert
APA/APA/AFP/ANGELA WEISS
Schriftgröße

Von: APA/AFP

US-Präsident Donald Trump hat den Satiriker und Talkshow-Moderator Stephen Colbert scharf angegriffen. Der US-Sender CBS, der Colberts Sendung “The Late Show” ausstrahlt, sollte diesen “einschläfern”, erklärte Trump am Dienstag (Ortszeit) in seinem Onlinedienst Truth Social. “Das ist das einzig Menschliche, was man tun kann”, fügte er hinzu. Colbert sei seit der Bekanntgabe der Absetzung seiner Sendung “tatsächlich schlechter geworden”, erklärte Trump.

Der Satiriker sei ein “erbärmliches Desaster”, fügte er hinzu. Colberts Sendung soll im Mai 2026 eingestellt werden. CBS hatte das im Juli bekannt gegeben. Im gleichen Monat hatte der Sender eingewilligt, in einem Rechtsstreit mit Trump 16 Millionen Dollar an den Präsidenten zu zahlen. CBS zufolge war die Absetzung der Sendung “eine rein finanzielle Entscheidung”. Colbert ist einer der schärfsten Kritiker Trumps, seine “Late Show” die beliebteste Late-Night-Show in den USA.

Der Mutterkonzern von CBS, Paramount Skydance, wird von David Ellison geleitet, Sohn des Milliardärs und Verbündeten Trumps, Larry Ellison. Nach Ellisons Übernahme in diesem Jahr ernannte der Konzern die konservative Journalistin Bari Weiss zur Chefredakteurin.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Seid ihr “U-Boot-Christen”?
Kommentare
72
Seid ihr “U-Boot-Christen”?
Camping-Freunde wehren sich: “Luxus- und Sportwagen bleiben unbehelligt”
Kommentare
52
Camping-Freunde wehren sich: “Luxus- und Sportwagen bleiben unbehelligt”
Unbelehrbar: Heli-Rüpel landet erneut auf Skipiste in Italien
Kommentare
48
Unbelehrbar: Heli-Rüpel landet erneut auf Skipiste in Italien
„Die drei kleinen Trevallions waren noch nie beim Kinderarzt“
Kommentare
39
„Die drei kleinen Trevallions waren noch nie beim Kinderarzt“
Carabinieri ziehen im Pustertal bedenkliche Bilanz
Kommentare
35
Carabinieri ziehen im Pustertal bedenkliche Bilanz
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 