Schauspielerin Naomi Watts hat geheiratet

Erst spielten sie bei Netflix ein Ehepaar, jetzt sind sie auch im wahren Leben eins: Die britisch-australische Schauspielerin Naomi Watts (“Twin Peaks”) hat in New York ihren langjährigen Partner Billy Crudup geheiratet. “Verheiratet”, schrieb die 54-Jährige am Samstagabend zu einem Bild des Paares auf ihrem Instagram-Kanal, auf dem Watts ein sommerliches Hochzeitskleid trägt.

In einer Instastory bezeichnete sie ihren Schauspielkollegen auch schon als “Hubby” (Kosewort für “husband”, Ehemann). Zu den ersten prominenten Gratulanten des Paares bei Instagram gehörten die Schauspielerinnen Michelle Pfeiffer, Gwyneth Paltrow, Alyssa Milano, Shailene Woodley sowie Model Miranda Kerr.

Watts und Crudup (54) lernten sich am Set der Netflix-Thrillerserie “Gypsy” aus dem Jahr 2017 kennen, in der Watts eine Therapeutin auf Abwegen spielt – und Crudup ihren Ehemann. Vor ihrer Beziehung mit Crudup war Watts viele Jahre mit dem Schauspieler Liev Schreiber zusammen, mit dem sie zwei 14 und 15 Jahre alte Kinder hat und auch heute noch befreundet ist. “Herzlichen Glückwunsch!!! Das ist großartig!!!”, gratulierte Schreiber bei Instagram. Cudrup hat mit seiner Ex-Partnerin Mary Louise Parker einen 19-jährigen Sohn, Regisseur William Atticus Parker.

(S E R V I C E – Instagram-Post von Naomi Watts: https://go.apa.at/FSwmwvKz)