Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Schauspielerin Sandra Hüller fühlt sich “jeden Tag schuldig”
Sandra Hüller spielt im Film "Vaterland" Erika Mann

Schauspielerin Sandra Hüller fühlt sich “jeden Tag schuldig”

Freitag, 15. Mai 2026 | 15:55 Uhr
Sandra Hüller spielt im Film \
APA/APA/dpa/Christoph Soeder
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Bei der Vorstellung des Films “Vaterland” wird es emotional: Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller spricht über Verantwortung und Schuld im Zusammenhang mit der deutschen Vergangenheit. “Ich fühle mich jeden Tag schuldig”, sagte sie bei den Filmfestspielen in Cannes. Das sei aber wichtig, fügte sie auf die Frage hinzu, welchen Unterschied es für sie mache, in einem zeitgenössischen oder historischen Film zu spielen.

Das Drama des polnischen Regisseurs Paweł Pawlikowski erzählt von einer Reise durch das zerstörte Deutschland des Jahres 1949. Am Steuer einer schwarzen Limousine machen sich Thomas Mann und seine Tochter Erika auf den Weg durch ein Land in Trümmern, das sie nach der Machtübernahme der NSDAP verlassen hatten.

Hüller wusste nicht viel über Erika Mann

Die Route führt von Frankfurt unter amerikanischer Besatzung bis nach Weimar in der sowjetischen Zone – durch ein geteiltes Deutschland im frühen Kalten Krieg. “Ich wusste nicht viel über Erika Mann”, sagte Hüller. Sie sei eine Weltbürgerin, Schriftstellerin und Schauspielerin gewesen.

Zwar beruhe Pawlikowskis Film auf historischen Ereignissen, sagte der Regisseur in Cannes, er verstehe ihn jedoch nicht als historische Rekonstruktion. Ihm gehe es vielmehr um die Figuren, die sich auf dieser Reise dramatisch veränderten. “Ich habe in vielen Ländern gelebt, zu verschieden Zeiten, ich versuche Filme zu machen, die zeigen, dass das Leben kompliziert ist”, so der Regisseur. Das Drama, in dem auch Hanns Zischler und August Diehl mitspielen, läuft im Wettkampf um die Goldene Palme.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Teurer Strom, teurer Sprit: Jetzt kippt die Stimmung der Verbraucher
Kommentare
73
Teurer Strom, teurer Sprit: Jetzt kippt die Stimmung der Verbraucher
“Begegnungen zwischen Wölfen und Menschen immer häufiger”
Kommentare
66
“Begegnungen zwischen Wölfen und Menschen immer häufiger”
Blutiger Streit in Bozen: Opfer könnte Ohr verlieren
Kommentare
50
Blutiger Streit in Bozen: Opfer könnte Ohr verlieren
Sieben Jugendliche verbauen sich Zugang zum Nachtleben
Kommentare
23
Sieben Jugendliche verbauen sich Zugang zum Nachtleben
“Historischer Schritt”: Neues Statut bringt mehr Macht für Südtirol
Kommentare
23
“Historischer Schritt”: Neues Statut bringt mehr Macht für Südtirol
Anzeigen
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 