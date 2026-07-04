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Duchovny erhielt einen Ehrenpreis

Schauspielstar Duchovny kann dem Verlieren viel abgewinnen

Samstag, 04. Juli 2026 | 23:47 Uhr
Duchovny erhielt einen Ehrenpreis
APA/APA/dpa/Felix Hörhager
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Von: APA/dpa

“Akte X”-Star David Duchovny hat auf dem Filmfest München einen Ehrenpreis bekommen und erklärt, warum er Verlieren für wichtig hält. “Es sind der Schmerz und der Verlust, die uns vereinen – nicht Erfolg oder große Höhenflüge”, sagte der 65-Jährige bei der Verleihung des CineMerit Awards. “Solche Momente erlebt man vielleicht ein- oder zweimal im Leben, wenn man Glück hat.” Dabei spielte der Schauspieler auf das Motto des US-Präsidenten Donald Trump an – “win, win, win”.

Amerika gelte ja als Gewinnernation, meinte Duchovny. “Aber was soll das eigentlich mit diesem ganzen Gewinnen? Lasst uns doch mal verlieren. Lasst uns verlieren, uns gegenseitig umarmen und sagen: Wir sind alle Verlierer. Können wir uns jetzt liebhaben?”

Zuvor hatte Regisseur John Lee Hancock in einer Laudatio Duchovnys Wirken gewürdigt. David sei ein begabter Schauspieler, Autor, Sänger, Songwriter, Drehbuchautor und Regisseur – “und am siebenten Tag ruhte er”, scherzte Hancock. “Allein diese Liste laut vorzulesen, gibt mir das Gefühl, ein totaler Faulpelz zu sein.” Dass er mit Duchovny ab Montag einen Film in München drehen werde, sei sehr aufregend für ihn.

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