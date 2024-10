Schloss Balmoral soll Hochzeits-Location werden

Von: APA/AFP

Ein Teil des Schlosses Balmoral des britischen Königs Charles III. im Norden Schottlands könnten zu einem exklusiven Veranstaltungsort für Hochzeiten werden. Das ging aus einem Antrag beim Gemeinderat von Aberdeenshire hervor, den die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag einsehen konnte. Darin wurden Pläne für “Hochzeiten, Abendessen, Versammlungen und damit verbundene Veranstaltungen” im sogenannten Queen’s Building auf dem Anwesen skizziert.

Im Falle einer Genehmigung bei einer Sitzung der zuständigen Gemeinderatsmitglieder am kommenden Mittwoch könnten dort rund 400 Gäste empfangen werden. In dem Antrag wird auch um Erlaubnis gebeten, auf dem Anwesen bis spät am Abend Alkohol verkaufen und Musik spielen zu dürfen. Aus dem Antrag geht allerdings auch hervor, dass es “diese Veranstaltungen das ganze Jahr über selten geben wird”.

Schloss Balmoral galt als das Lieblingsanwesen von König Elisabeth II, die dort am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren verstarb. Das zum Anwesen gehörende Queen’s Building wurde in den 1980er-Jahren als Personalunterkunft und Kantine gebaut. Das etwa 31 Kilometer westlich von Aberdeen gelegene Schlossgrundstück erstreckt sich insgesamt über 20.000 Hektar Moor-, Wald- und Agrarflächen.