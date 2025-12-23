Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Signa-Gründer René Benko bleibt weiter in U-Haft
Benkos Anwalt Norbert Wess (rechts) will die Entscheidung bekämpfen

Signa-Gründer René Benko bleibt weiter in U-Haft

Dienstag, 23. Dezember 2025 | 13:05 Uhr
Benkos Anwalt Norbert Wess (rechts) will die Entscheidung bekämpfen
APA/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL
Schriftgröße

Von: apa

Der Signa-Gründer René Benko bleibt über die Weihnachtsfeiertage hinaus in Untersuchungshaft. Das Straflandesgericht Wien verlängerte die U-Haft gegen den Tiroler Investor in einer Haftprüfung am Dienstag um zwei weitere Monate bis 23. Februar 2026. Das Gericht gehe weiterhin von “dringendem” Tatverdacht und Tatbegehungsgefahr aus, hieß es in einer Pressemitteilung. Benkos Anwalt Norbert Wess kündigte ein Rechtsmittel gegen diese Entscheidung an.

Wess sieht die Verhältnismäßigkeit der U-Haft nicht mehr als gegeben an. “Das Gericht vermeint, der lange zu untersuchende Zeitraum aus der Vergangenheit begründe bereits die (konkrete) Tatbegehungsgefahr für die Zukunft”, sagte Benkos Verteidiger zur APA. Wess argumentierte, dass der Beschluss über die U-Haft-Verlängerung das “bisherige (erkennbare) Haftübel bei einem bis dato gerichtlich unbescholtenen österreichischen Staatsbürger, der auch umfassend sozial integriert ist” nicht ausreichend berücksichtige. Benko sitzt seit Jänner 2025 in Untersuchungshaft. Er nahm an der Haftverhandlung per Video aus der Justizanstalt Innsbruck teil.

Urteile bisher nicht rechtskräftig

Im Oktober wurde Benko in Innsbruck im ersten Strafverfahren wegen betrügerischer Krida nicht rechtskräftig zu zwei Jahren Haft verurteilt. In einem zweiten Verfahren im Dezember fasste Benko ebenfalls wegen betrügerischer Krida 15 Monate bedingte Haft aus. Nach Einsprüchen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) und Verteidigung ist auch dieses Urteil nicht rechtskräftig. Benko wies bisher stets jegliche Vorwürfe zurück.

Die WKStA ging zuletzt im Verfahrenskomplex rund um die Signa-Pleite 14 verschiedenen Sachverhaltssträngen nach. Zu den Vorwürfen zählen neben betrügerischer Krida auch Untreue, schwerer Betrug, Gläubigerbegünstigung und Förderungsmissbrauch. Im Visier hat sie mehr als ein Dutzend Beschuldigte sowie zwei Verbände. Der ermittlungsgegenständliche Gesamtschaden belaufe sich aktuell auf rund 300 Mio. Euro.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Problem vor allem entlang der Passstraßen”
Kommentare
54
“Problem vor allem entlang der Passstraßen”
Melonis Schachzug: Eurobonds statt Zugriff auf russisches Staatsvermögen
Kommentare
50
Melonis Schachzug: Eurobonds statt Zugriff auf russisches Staatsvermögen
Unbelehrbar: Heli-Rüpel landet erneut auf Skipiste in Italien
Kommentare
29
Unbelehrbar: Heli-Rüpel landet erneut auf Skipiste in Italien
hds-Fachgruppe Mode ist fassungslos
Kommentare
28
hds-Fachgruppe Mode ist fassungslos
Gefährliches Klappmesser in der Hosentasche
Kommentare
23
Gefährliches Klappmesser in der Hosentasche
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 