Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Simone Ballack trägt Schmuck mit Asche von Sohn
Simone Ballack

Simone Ballack trägt Schmuck mit Asche von Sohn

Mittwoch, 14. Januar 2026 | 09:25 Uhr
Simone Ballack
APA/APA/dpa/Felix Hörhager
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Simone Ballack trägt laut eigenen Worten die Asche ihres toten Sohnes Emilio in einem Schmuckstück immer bei sich. Nun hadert die 49-Jährige damit, ob sie es auch mit nach Australien ins RTL-Dschungelcamp nehmen soll. “Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den Anhänger mit dem Stein meines Sohnes mitnehmen soll. Er enthält die gepresste Asche von Emilio und ist ein einzigartiges Schmuckstück von unschätzbarem emotionalem Wert für mich”, sagte Ballack der Zeitschrift “Bunte”.

Ballack ist Kandidatin in der neuen Staffel von “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!”. Das Dschungelcamp 2026 beginnt am 23. Jänner. Michael und seine frühere Frau Simone Ballack haben noch zwei gemeinsame Söhne – Louis und Jordi. Ihr Sohn Emilio starb im August 2021 im Alter von 18 Jahren bei einem Quad-Unfall in Portugal.

Das sagen Ballacks Söhne zur Teilnahme ihrer Mutter

Sie würde den Anhänger mit Emilios Asche niemals in fremde Hände geben, sagte Ballack der “Bunten” weiter. “Da uns Kandidaten im Verlauf der Staffel jedoch möglicherweise Luxusgegenstände abgenommen werden, tendiere ich aktuell dazu, ihn lieber nicht mitzunehmen.”

Wie finden Ballacks zwei Söhne, dass ihre Mutter an der RTL-Show teilnimmt? “Mein ältester hat zu mir gesagt: “Mama, die Frage lautet bei dir doch nicht, ob du Angst vor dem Dschungel hast, sondern, weiß der Dschungel schon, dass du kommst?””, antwortete Ballack. “Ich musste herzlich über diese Aussage lachen und bin froh, dass meine Jungs bedingungslos hinter mir stehen.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Dolomiten: Winterliche Serpentinen werden zum Schlaraffenland für Drifter
Kommentare
47
Dolomiten: Winterliche Serpentinen werden zum Schlaraffenland für Drifter
Peinliches Jubiläum für Putin
Kommentare
44
Peinliches Jubiläum für Putin
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu einem Jahr Trump 2.0?
Kommentare
39
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu einem Jahr Trump 2.0?
Sicherer Job – leeres Sparschwein
Kommentare
30
Sicherer Job – leeres Sparschwein
„Woher kam das Geld der Morettis?”
Kommentare
24
„Woher kam das Geld der Morettis?”
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 