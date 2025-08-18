Skistar Dominik Paris auf Baustellenbesuch in Ratschings

Von: luk

Ratschings – Die Wipptaler Bau AG errichtet derzeit in Gasteig, an der Grenze der Gemeinden Sterzing und Ratschings, ihren neuen Betriebssitz. Die 115 Mitarbeitenden des Unternehmens konnten sich kürzlich über den Besuch von Skistar Dominik Paris freuen, der ihnen bei der Arbeit über die Schulter schaute.

Anlass dafür war die Einlösung des traditionellen Gewinnspiels des Baukollegiums, das jedes Jahr unter seinen Mitgliedsunternehmen einen Baustellenbesuch von Skiass Dominik Paris verlost.

Die Bauarbeiten zum neuen Betriebssitz haben im Jänner 2025 begonnen, die Fertigstellung ist für Dezember 2025 geplant. Im neuen Gebäude finden die Büros, eine Werkstatt, ein Aufenthaltsraum sowie eine Betriebswohnung für Mitarbeitende des Unternehmens Platz. Die Partner bei der Errichtung sind regionale Unternehmen.

„Wir glauben an unseren Standort hier und investieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Als Unternehmen sind wir unserem Standort und auch den Mitarbeitenden sehr verbunden. Ihnen wollen wir bestmögliche Bedingungen am Arbeitsplatz bieten. Der Besuch von Dominik Paris ist für unser ganzes Team eine besondere Motivation“, unterstrich Johannes Egartner, Miteigentümer der Wipptaler Bau.

Skistar Dominik Paris betonte, dass für ihn das Baugewerbe Zukunft hat: „Jedes Jahr sehe ich aufs Neue, das Zukunft gebaut wird. Die Begeisterung der Mitarbeitenden, ihr Einsatz, ihre Kameradschaft: das fasziniert mich jedes Mal wieder. Gerne verbringe ich mit ihnen einen Nachmittag und lasse mich in die Geheimnisse des Baus einweihen.“

Werner Kusstatscher, Bezirksvertreter im Eisacktal/Wipptal des Baukollegiums, bestätigt: „Der Bau bietet vielseitige und spannende Berufe, er hilft dabei, Träume zu verwirklichen. Wenn unsere Mitgliedsunternehmen hier vor Ort investieren, wird deutlich, dass sie an die Zukunft glauben.“

Im Anschluss wurde mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Wipptaler Bau, ihren Familien sowie den am Bau beteiligten Partnerunternehmen gefeiert, wobei Dominik Paris den vielen Autogrammwünschen nachkam.