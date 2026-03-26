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Sofia Richie hier noch mit Babybauch

Sofia Richie ist erneut Mutter geworden

Donnerstag, 26. März 2026 | 10:04 Uhr
Sofia Richie hier noch mit Babybauch
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MONICA SCHIPPER
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Von: APA/dpa

US-Model Sofia Richie, die jüngste Tochter von Sänger Lionel Richie, ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Das verkündete die 27-Jährige auf Instagram. Henry Cecil heißt demnach ihr neugeborener Sohn, der am 18. März auf die Welt kam. “Die Lieben meines Lebens”, schreibt Richie zu einem Foto, das das Baby in einem blauen Body mit ihrer Tochter in einer Jeanshose und Lätzchen zeigt.

Im April 2023 hatte Richie in Südfrankreich den Musikmanager Elliot Grainge geheiratet, seitdem trägt sie den vollen Namen Sofia Richie Grainge. Im Mai 2024 wurde ihre Tochter Eloise Samantha geboren.

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