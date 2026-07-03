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Sohn von Uschi Glas wird heiraten

Sohn von Uschi Glas verlobt

Freitag, 03. Juli 2026 | 11:33 Uhr
Sohn von Uschi Glas wird heiraten
APA/APA/dpa/Jens Kalaene
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Von: APA/dpa

Ben Tewaag (50), Reality-TV-Darsteller und Sohn von Schauspielerin Uschi Glas, hat sich verlobt. “Sie ist eine heißblütige Italienerin mit sizilianischen Wurzeln”, sagte Tewaag über seine Verlobte Elena, nachdem er ein gemeinsames Bild auf Instagram veröffentlicht hatte. “Sie spricht sieben Sprachen, ist 41 Jahre alt und lebt in Spanien. Wir sind beide Abenteurer, und was ich besonders toll an ihr finde: Sie ist brutal gebildet. Und sie hat eine Stimme, die mich umhaut.”

Auch Tewaags Verlobte kam bei der “Bild” zu Wort: “Uns verbindet unser Humor, die Ironie. Er ist clever und scharfsinnig und bringt mich zum Lachen. Wir reiten auf derselben Welle.” Tewaag, gebürtiger Münchner und ehemaliger Teilnehmer bei TV-Shows wie “Promi Big Brother” und “Kampf der Realitystars”, ergänzte: “Ich bin jetzt 50. Das ist das richtige Alter, um zu heiraten.”

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