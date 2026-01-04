Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > “SOKO Potsdam”-Duo: Wir nehmen uns gern auf den Arm
Die "SOKO Potsdam"-Schauspielerinnen Pahl und Decker

"SOKO Potsdam"-Duo: Wir nehmen uns gern auf den Arm

Sonntag, 04. Januar 2026 | 09:34 Uhr
Von: APA/dpa

Als Kriminalhauptkommissarin Tamara Meurer ist die deutsche Schauspielerin Anja Pahl seit 2021 bei der ZDF-Vorabendserie “SOKO Potsdam” dabei. Seit 2022 ermittelt Agnes Decker (39) in der Rolle der Pauline Hobrecht an ihrer Seite. Decker sieht das Besondere an diesem Frauenduo, “dass sie sich foppen und auf den Arm nehmen können, was sonst oft nur männlichen Ermittlern zugeschrieben wird.”

“Anja zeigt außerdem, wie man Humor aufwertend einsetzt. Witze funktionieren nicht, indem man andere abwertet, sondern durch clevere Pointen, die die andere Person aufwerten – herausfordernd, aber richtig gut”, meinte sie weiter.

“Ermittlung als Teamleistung”

Pahl macht indes keine Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen Ermittlern auf dem Bildschirm. “Ich sehe den Unterschied weniger zwischen Männern und Frauen als zwischen unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen”, sagte die 50-Jährige. “In der ‘SOKO Potsdam’ funktioniert Ermittlung nur als Teamleistung und da sind starke Kolleginnen genauso wichtig wie starke Kollegen.”

Mit der Folge “Nachts im Wald” geht die Krimiserie am Montag (5. Jänner) um 18.00 Uhr in die achte Staffel. Und darum geht es: Ein Mann wird tot im Wald gefunden, erschossen unter einem Hochstand. Zwischen Wilderern, illegaler Müllentsorgung und einer Affäre stößt die Kripo auf ein erschreckendes Verbrechen.

