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Spike Lee beim NBA-Finalspiel

Spike Lee im Papst-Trikot bei den NBA-Finals

Dienstag, 09. Juni 2026 | 11:17 Uhr
Spike Lee beim NBA-Finalspiel
APA/APA/AFP/SAUL LOEB
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Von: apa

US-Regisseur Spike Lee hat am Montag das Basketballteam New York Knicks in einem besonderen Trikot angefeuert. Der Drehbuchautor trug beim Spiel seines Lieblingsteams gegen die San Antonio Spurs in der Endrunde der Basketball-Liga NBA ein von Papst Leo XIV. signiertes Tanktop, berichtete Kathpress. Das Trikot mit dem Namen des Papstes und der Nummer 14 hatte Lee bei einer Audienz von Leo signieren lassen. Geholfen hat der Beistand nicht: Die Knicks verloren das Spiel knapp.

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