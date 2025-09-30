Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Staatsanwaltschaft fordert mehr als elf Jahre Haft für Combs
Strafmaß soll am Freitag verkündet werden

Staatsanwaltschaft fordert mehr als elf Jahre Haft für Combs

Dienstag, 30. September 2025 | 23:02 Uhr
Strafmaß soll am Freitag verkündet werden
APA/APA/AFP/Getty/POOL
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Im Verfahren gegen den wegen Sexualverbrechen schuldig gesprochenen US-Rapper Sean “Diddy” Combs hat die Staatsanwaltschaft mehr als elf Jahre Gefängnis gefordert. Combs habe “schwere” Verbrechen begangen, die in vergleichbaren Fällen mit mehr als zehn Jahren Haft geahndet worden seien, schrieb Bundesstaatsanwalt Jay Clayton am Dienstag in einem Gerichtsdokument. Außerdem habe der Rapper keinerlei Reue gezeigt.

Das Strafmaß gegen den 55-Jährigen soll am Freitag in New York verkündet werden. Combs’ Verteidigung hat eine Haftstrafe von höchstens 14 Monaten beantragt. Der Rapper hofft zudem offenbar auf eine Begnadigung durch US-Präsident Donald Trump.

Rapper sitzt seit September 2024 in berüchtigtem Gefängnis

Der weltberühmte Rap-Musiker war Anfang Juli in einem viel beachteten Prozess in zwei von fünf Anklagepunkten der Zuführung zur Prostitution schuldig gesprochen worden. Im Hauptanklagepunkt – der Bildung einer kriminellen Vereinigung – sprachen die Geschworenen den Musiker dagegen frei. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Rapper vorgeworfen, Frauen mit Drohungen und Gewalt zur Teilnahme an Drogen- und Sex-Partys gezwungen zu haben.

Der Rapper sitzt seit September 2024 in einem berüchtigten Gefängnis in Brooklyn. Der unter den Künstlernamen Puff Daddy, P. Diddy und Diddy bekannte Combs war in den 1990er Jahren einer der erfolgreichsten Rap-Musiker der Welt. Dreimal gewann er den Grammy, daneben war er als Musikproduzent und Geschäftsmann erfolgreich.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Pius Leitner kritisiert „Vermenschlichung“ von Hunden
Kommentare
68
Pius Leitner kritisiert „Vermenschlichung“ von Hunden
US-General tritt Verschwörungstheorie um Dritten Weltkrieg los
Kommentare
52
US-General tritt Verschwörungstheorie um Dritten Weltkrieg los
Toter Wolf in Dolomitental gefunden
Kommentare
51
Toter Wolf in Dolomitental gefunden
Covid erhebt wieder sein Haupt
Kommentare
38
Covid erhebt wieder sein Haupt
Hecken-Tod an Schweizer Grenze sorgt für Aufregung
Kommentare
37
Hecken-Tod an Schweizer Grenze sorgt für Aufregung
Anzeigen
Unternehmen und digitale Innovation in Südtirol zwischen neuen Herausforderungen und Chancen
Unternehmen und digitale Innovation in Südtirol zwischen neuen Herausforderungen und Chancen
Die digitale Transformation
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 