Starkregen verhindert Robbie-Williams-Konzert in Berlin

Von: APA/dpa

Ein Open-Air-Konzert von Robbie Williams in der Berliner Waldbühne wird wegen des angekündigten Starkregens von Montag auf Mittwoch verschoben. Ticketinhaber würden per E-Mail benachrichtigt, sagte eine Sprecherin des Veranstalters. Ein weiteres in Berlin geplantes Konzert am Dienstag soll nach aktuellem Stand stattfinden.

Der Popsänger hatte erst vor wenigen Tagen rund 50.000 Menschen im Wiener Happel-Stadion begeistert. Ein humorvoll vorgetragenes Best-of der Songs aus den vergangenen 28 Jahren machte Lust auf das im Herbst erscheinende Album “Britpop”.