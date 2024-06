“Steckerlfischfiasko”: Neuer Eberhofer-Fall wird verfilmt

Von: APA/dpa

Wieder einmal ein Mord in Niederkaltenkirchen: Ein weiterer Roman der Eberhofer-Reihe von Autorin Rita Falk wird verfilmt. Constantin Film kündigte am Freitag Dreharbeiten für 2025 an, der Film mit Namen “Steckerlfischfiasko” soll im Sommer 2026 in die Kinos kommen.

Die Roman- und Filmreihe dreht sich um Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel), einem eigenbrötlerischen Dorfpolizisten aus der niederbayerischen Provinz, der gemeinsam mit seinem Partner Rudi Birkenberger (Simon Schwarz) immer wieder in schräge Ermittlungen gelangt – dieses Mal zum Mordfall des hiesigen Steckerlfischkönigs. Und dann ist da auch noch seine Familie, deren Lebensmotto Chaos ist – dieses Mal will Eberhofers Partnerin Susi (Lisa Maria Potthoff) Bürgermeisterin werden.

Constantin Film zufolge sahen bisher 10,6 Millionen Menschen die Filme der bayerischen Reihe im Kino. Eberhofers Erfinderin ist Rita Falk, ihre Bücherreihe umfasst zwölf Bände. Ein 13. Fall soll 2025 erscheinen, hatte Falk kurz vor ihrem 60. Geburtstag Ende Mai angekündigt.