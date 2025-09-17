Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Streisand über Redford: “Charismatisch und intelligent”
Robert Redford und Barbra Streisand, 2002

Streisand über Redford: “Charismatisch und intelligent”

Mittwoch, 17. September 2025 | 08:33 Uhr
Robert Redford und Barbra Streisand, 2002
APA/APA/AFP/MIKE NELSON
Von: APA/dpa

Hollywood-Ikone Barbra Streisand hat sich anlässlich des Todes von Schauspieler und Regisseur Robert Redford an einen gemeinsamen Dreh erinnert. “Jeder Tag am Set von ‘So wie wir waren’ war aufregend, intensiv und pure Freude”, schrieb die 83-Jährige in einem Post auf Instagram. “Wir waren so unterschiedlich: Er kam aus der Welt der Pferde – ich war allergisch gegen sie! Und trotzdem versuchten wir ständig, mehr voneinander zu erfahren, genau wie die Figuren im Film.”

“Einer der besten Schauspieler überhaupt”

Streisand spielte in dem Liebesfilm aus dem Jahr 1973 die Friedensaktivistin Katie Morosky und Redford den privilegierten Schriftsteller Hubbell Gardiner. Der Film war ein Erfolg an den Kinokassen. Das Titellied, das Streisand sang, wurde mit einem Oscar ausgezeichnet. Laut dem Branchenblatt “Variety” gilt der Film als eine der größten Liebesgeschichten des US-Kinos.

Streisand würdigte in dem Beitrag auf Instagram ihren Schauspielkollegen: “Bob war charismatisch, intelligent, intensiv, immer interessant – und einer der besten Schauspieler überhaupt.” Sie sei dankbar, mit ihm gearbeitet zu haben.

Redford wurde 89 Jahre alt

Robert Redford war am Montag in seinem Haus im US-Bundesstaat Utah gestorben, wie seine Sprecherin Cindi Berger der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Der 89-Jährige sei “an dem Ort gestorben, den er geliebt habe, umgeben von denjenigen, die er geliebt hat”.

Unzählige Kollegen, Freunde und Fans würdigten den zweifachen Oscarpreisträger – und verliehen ihrer Trauer online Ausdruck. “Einer der Löwen ist von uns gegangen”, zitierte das Management der Hollywood-Schauspielerin Meryl Streep sie in einer Mitteilung an die dpa. Der Schriftsteller Stephen King schrieb: “In den 70er- und 80er-Jahren war er Teil eines neuen und aufregenden Hollywoods. Kaum zu glauben, dass er 89 war.”

