“Stromberg – Wieder alles wie immer”: Er ist wieder da

Samstag, 29. November 2025 | 06:37 Uhr
20 Jahre, nachdem Bernd Stromberg (Christoph Maria Herbst) und seine Kollegen von der Capitol-Schadensregulierung zum TV-Hit wurden, kommt die alte Truppe vor laufender Kamera zu einer Reunion zusammen. Doch was als nostalgisches Wiedersehen zwischen Berthold “Ernie” Heisterkamp (Bjarne Mädel), Tanja und Ulf Steinke (Diana Staehly und Oliver Wnuk), Jennifer Schirrmann (Milena Dreissig) und Stromberg angelegt ist, gerät bald außer Kontrolle. Ab Donnerstag im Kino.

(S E R V I C E – www.constantinfilm.at/kino/stromberg-der-neue-film)

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

