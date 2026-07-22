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Tina Marcelli tischt im TV auf

Südtiroler Spitzenköchin bei “Abenteuer Leben” auf Kabel Eins

Mittwoch, 22. Juli 2026 | 09:29 Uhr
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Kim Marcelli
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Von: mk

Sand in Taufers – Die Südtiroler Spitzenköchin Tina Marcelli war in der Sendung „Abenteuer Leben“ auf Kabel Eins zu sehen. Gedreht wurde beim Internationalen Käsefestival in Sand in Taufers, wo sie gemeinsam mit TV-Koch Andreas Schinharl regionale Spezialitäten und die kulinarische Vielfalt Südtirols präsentierte.

Im Mittelpunkt des Beitrags standen hochwertige regionale Produkte, traditionelle Handwerkskunst und die Menschen, die mit viel Leidenschaft hinter diesen Erzeugnissen stehen. Gemeinsam wurde gekocht, verkostet und gezeigt, was die Südtiroler Küche so besonders macht.

„Es war eine schöne Gelegenheit, unsere Heimat und ihre kulinarische Vielfalt einem breiten Publikum näherzubringen. Südtirol lebt von seinen Produzenten, seiner Qualität und der Leidenschaft für gutes Essen“, sagt Tina Marcelli.

Mit ihrem Auftritt bei „Abenteuer Leben“ setzt Tina Marcelli ihren Weg fort, die Südtiroler Genusskultur über die Landesgrenzen hinaus bekannt zu machen und die Bedeutung regionaler Produkte in den Mittelpunkt zu stellen.

Bezirk: Pustertal

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