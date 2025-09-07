Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Supermodel Naomi Campbell gibt ihr Debüt als DJane
Sonntag, 07. September 2025 | 06:47 Uhr
Supermodel Naomi Campbell als DJane in München
APA/APA/dpa/Matthias Balk
Von: APA/dpa

DJ-Pult statt Laufsteg: Topmodel Naomi Campbell hat in München ihr Debüt als DJane gegeben. Dort trat sie am Samstag beim “Ye Summer Closing” auf, einem Elektro-Festival in einer Baugrube im Norden der Stadt. “Vom Cover der “Vogue” auf die DJ-Bühne”, hieß es in der Ankündigung. Bevor sie das Podium betrat, bekreuzigte sich die 55-Jährige. Sie wirkte zunächst etwas angespannt, schien aber mit der Zeit aufzutauen.

“Wir waren einfach die Ersten, die sie angefragt haben”, sagte eine Sprecherin des Veranstalters. Die Idee sei entstanden, als in sozialen Medien Videos davon kursierten, wie sich Campbell im privaten Kreis als DJane ausprobierte.

Zwischen 3.000 und 4.000 Tickets wurden nach Veranstalterangaben für das Festival verkauft, bei dem Campbell abends als Top-Act auftrat. Darunter waren Fans, die nicht unbedingt für die Musik gekommen waren, sondern in erster Linie das große Model-Idol von damals einmal in echt sehen wollten.

Supermodels

Anja Schroth war extra aus Nürnberg nach München gekommen, um ihr Idol zu sehen. “Sie ist ja in meinem Alter und ich finde es gut, was die alles so leistet und wie toll sie noch aussieht”, sagte sie.

Campbell gehörte in den 1990er-Jahren mit Kolleginnen wie Claudia Schiffer und Cindy Crawford zur ersten Generation der wirklichen Supermodels, die eine ganze Mode-Ära prägten.

