Swarovski dankt Mateschitz nach Rallye: “Meine große Liebe”

Von: apa

Liebeserklärung nach ihrer erfolgreichen Zielankunft bei der Rallye Dakar: Victoria Swarovski hat auf Instagram ihrem Freund, dem Red-Bull-Erben Mark Mateschitz, für seine Unterstützung gedankt. “Danke an meine große Liebe”, schrieb die 32-jährige Fernsehmoderatorin. “Ohne dich hätte ich dieses Rennen nie gefahren – und nicht einmal in Erwägung gezogen, überhaupt an den Start zu gehen.” Seine Unterstützung habe alles möglich gemacht.

Swarovski stand unter dem Decknamen “Vic Flip” in der Startliste. Die gebürtige Tirolerin absolvierte das Wüstenabenteuer in Saudi-Arabien in einem 240 PS starken Offroad-Buggy und kam am Samstag als 98. ins Ziel. Mark Mateschitz, der Sohn von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz, nahm ebenfalls an dem Rennen teil. Der 33-Jährige schaffte es, als Mark Mustermann geführt, in einem 400 PS starken Toyota Hilux bei seiner Dakar-Premiere auf Platz 57 der Gesamtwertung.

Die Rallye Dakar, die seit 2020 in Saudi-Arabien gefahren wird, gilt als die bedeutendste Langstrecken- und Wüstenrallye der Welt. Swarovski schrieb mit Blick auf ihre erste Teilnahme, dass es ein unglaublicher Start ins Jahr 2026 gewesen sei. “Das mit Abstand Härteste, was ich bisher gemacht habe – aber ich bin unfassbar stolz auf uns alle, dass wir das gemeinsam geschafft haben”, erklärte die Popsängerin und Schauspielerin. Sie danke auch dem erfahrenen deutschen Beifahrer Stefan Henken als Navigator.