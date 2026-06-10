Swarovskis Insel in der Lagune von Venedig wird verkauft

Von: apa

Die rund 30 Hektar große Privatinsel Santa Cristina in der Lagune von Venedig steht zum Verkauf. Die Insel, die nahe Torcello liegt, wurde 1986 von dem inzwischen verstorbenen Swarovski-Patriarchen Gernot Langes-Swarovski erworben und zu einem Ort für nachhaltiges Leben und Rückzug entwickelt. Nun wird sie über Sotheby’s International Realty für rund 24 Millionen Euro angeboten.

Zum Anwesen gehören eine Villa mit neun Schlafzimmern und neun Bädern, eine Salzwasser-Poolanlage, eine separate landwirtschaftliche Struktur, eine kleine Kapelle sowie Bootsanleger, eine Bootswerkstatt und mehrere Boote, wie die italienische Tageszeitung “Corriere della Sera” berichtet. Die Insel wurde über Jahrzehnte für Projekte in den Bereichen Nachhaltigkeit, Landwirtschaft, Meditation sowie künstlerische Residenzen genutzt.

Geschichte reicht ins 15. Jahrhundert zurück

Die Geschichte der Insel reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück. Damals diente sie als Kloster- und Garteninsel, später wurde sie zeitweise auch zur Fischzucht genutzt. Sie ist nur per Boot erreichbar und liegt abgeschieden zwischen den Inseln Burano, Mazzorbo und Torcello.

Auf der Insel lebt bisher René Deutsch, Stiefsohn von Gernot Langes-Swarovski, gemeinsam mit seiner Frau Sandra. Nach Stationen in der Schweiz und in Australien hatte das Paar auf der Insel einen Lebensmittelpunkt gefunden und das Gelände weiterentwickelt, unter anderem mit ökologischen Projekten und dem Anbau von Bio-Wein. In den vergangenen Jahren wurden zudem weitere Investitionen getätigt, darunter ein neues technisches Zentrum, das die nachhaltige Nutzung der Insel langfristig sichern soll.