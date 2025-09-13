Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Sylvie Meis: Das sind die Warnsignale beim Männer-Dating
Sylvie Meis moderiert "Love Island VIP"

Sylvie Meis: Das sind die Warnsignale beim Männer-Dating

Samstag, 13. September 2025 | 10:56 Uhr
++ ARCHIVBILD ++ Sylvie Meis moderiert \
APA/APA/dpa/Rolf Vennenbernd
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Model und Moderatorin Sylvie Meis hat Warnsignale identifiziert, bei denen man beim Dating mit Männern misstrauisch werden sollte. “Ich finde schon, dass es Red Flags, also Warnsignale, beim Dating mit Männern gibt. Eins ist, wenn er dich am Anfang mit Nachrichten und Liebe überschüttet, dann aber plötzlich stumm wird und sich zurückzieht. Und dieses Spiel wiederholt”, sagte die 47-Jährige der dpa.

Dann müsse man das Gefühl haben, dass nur ein Spiel gespielt werde. “Das ist für mich eine riesige Red Flag”, unterstrich Meis.

Eine andere sei, wenn man schon ganz am Anfang des Kennenlernens bemerke, dass gewisse Dinge einfach nicht stimmen können. “Wenn sich da schon Lügen einschleichen”, sagte Meis. “Da sollte man am besten direkt abbrechen.” Der englische Begriff “Red Flag” bezeichnet Warnzeichen für potenziell problematisches Verhalten einer anderen Person.

Meis hat sich mittlerweile eine gewisse Expertise bei der Analyse von Dating-Verhalten erarbeitet. Ganz frisch ist eine neue Staffel der Show “Love Island VIP” bei RTLzwei angelaufen (immer donnerstags um 20.15 Uhr und sieben Tage vorab auf RTL+). Eine Gruppe bekannter Singles flirtet dabei in einer luxuriösen Villa. Meis führt als Moderatorin durch die Verpartnerungsshow. Sie selbst war von 2005 bis 2013 mit dem Fußballer Rafael van der Vaart verheiratet. 2020 heiratete sie den Künstler Niclas Castello. 2023 gab das Paar seine Trennung bekannt.

Kommentare

Aktuell sind 4 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Von einer Reallohnerhöhung kann keine Rede sein”
Kommentare
188
“Von einer Reallohnerhöhung kann keine Rede sein”
Wildcamper in den Dolomiten: Erste Gemeinde strafft die Zügel
Kommentare
58
Wildcamper in den Dolomiten: Erste Gemeinde strafft die Zügel
„Sie hat die Ehe zerstört, deshalb ist seine Handlung nachvollziehbar“
Kommentare
55
„Sie hat die Ehe zerstört, deshalb ist seine Handlung nachvollziehbar“
Anti-Bären-Spray: “Bedeutender Schritt für Sicherheit in den Wäldern”
Kommentare
32
Anti-Bären-Spray: “Bedeutender Schritt für Sicherheit in den Wäldern”
Von München nach Venedig: Deutsche E-Biker stranden auf 2.600 Metern
Kommentare
30
Von München nach Venedig: Deutsche E-Biker stranden auf 2.600 Metern
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 