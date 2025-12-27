Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > “Tatort”-Star Folkerts würde gerne “Ich liebe Dich” sagen
Dienstälteste "Tatort"-Kommissarin Ulrike Folkerts

“Tatort”-Star Folkerts würde gerne “Ich liebe Dich” sagen

Samstag, 27. Dezember 2025 | 09:32 Uhr
Dienstälteste \
APA/APA/dpa/Philipp von Ditfurth
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die dienstälteste “Tatort”-Kommissarin Ulrike Folkerts blickt mit Stolz auf ihre bisher 36 Jahre als TV-Ermittlerin zurück. “Nie hätte ich für möglich gehalten, dass ich so lange beim ‘Tatort’ bleibe”, sagte die Schauspielerin am Rande des Drehs in Ludwigshafen der Deutschen Presse-Agentur. Am 29. Oktober 1989 lief ihr erster Sonntagskrimi (“Die Neue”). Seitdem wurden 82 Ludwigshafen-Folgen ausgestrahlt.

“Das ist Familie, das ist gewachsen, das ist mehr als ein Job, es ist ein Geschenk und eine immer wieder große Herausforderung, sich für gute Stoffe und Kriminalfälle, die Menschen interessieren und fesseln, einzusetzen”, so Folkerts. Die Besetzung wechselte, die Fälle änderten sich, nur TV-Kommissarin Lena Odenthal blieb als Konstante: oft mit Lederjacke – und immer ohne Partner. Gibt es einen Satz, den Folkerts nach 36 Jahren gerne einmal im “Tatort” sprechen würde? Ja: “Ich liebe Dich.”

Stilles Gedenken im “Tatort”-Büro

Gut in Erinnerung geblieben sind ihr viele Folgen – darunter das Provinzdrama “Tod im Häcksler” (1991) über das Verschwinden eines Aussiedlers (“Das war legendär”). Aber auch etwa “Die Zärtlichkeit des Monsters” (1993) sowie “Der glückliche Tod” (2009) über Sterbehilfe oder “Avatar” über virtuelle Realität (2024) und zuletzt “Mike & Nisha” – auch viele weitere Filme seien gesellschaftlich relevant gewesen, sagte Folkerts. “Schon die Titel verweisen auf die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Fälle für Lena Odenthal.”

Im jüngsten “Tatort” erinnerte ein Foto an den 2024 auf dem Mannheimer Marktplatz getöteten Polizisten Rouven Laur. “Ein junger Mann, der unseren Rechtsstaat vertrat und bei dieser schockierenden Messerattacke tödlich verletzt wurde”, sagte Folkerts. “So nah an Ludwigshafen, dass wir fanden, wir sollten ihm zum Gedenken einen Platz in Lena Odenthals Büro geben.” Laurs Kollegen und Familie seien “mehr als einverstanden” gewesen. “Nun befindet sich für immer ein Bild von Rouven Laur im ‘Tatort’ aus Ludwigshafen.”

Ein Rat an den Nachwuchs

Folkerts ist auch in anderen Filmen und ebenfalls auf der Bühne zu sehen, etwa früher bei den Salzburger Festspielen. “Schauspielerin zu sein, ist wundervoll, wenn man zu tun hat”, sagte die 64-Jährige. Was rät sie jungen Schauspielern und Schauspielerinnen? “Sieh zu, dass Du noch einen anderen Job lernst”, betonte Folkerts, “durch den Du immer wieder unabhängig sein kannst.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Südtirols Hotellerie bleibt nationaler Spitzenreiter
Kommentare
87
Südtirols Hotellerie bleibt nationaler Spitzenreiter
Selenskyj am Sonntag bei Trump in Florida
Kommentare
40
Selenskyj am Sonntag bei Trump in Florida
Weihnachten in Mailand: Armut vor den Toren
Kommentare
39
Weihnachten in Mailand: Armut vor den Toren
Als Weihnachten in Italien beinah abgeschafft wurde
Kommentare
29
Als Weihnachten in Italien beinah abgeschafft wurde
Weihnachten ist mehr als ein Gefühl
Kommentare
24
Weihnachten ist mehr als ein Gefühl
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 