Taylor Swift ehrt Elizabeth Taylor mit neuem Video

Von: APA/dpa

US-Popstar Taylor Swift hat ein neues Video zu ihrem Song “Elizabeth Taylor” veröffentlicht. Das Video zu der Ode an die Hollywood-Ikone besteht aus einer Aneinanderreihung von Szenen aus dem Leben und aus Filmen von Elizabeth Taylor – wie etwa “Cleopatra”. Swift selbst ist darin nicht zu sehen. Die Sängerin hat die Filmlegende in der Vergangenheit etwa als “glamouröse und polarisierende” Figur und als eines ihrer Vorbilder bezeichnet, mit dem sie sich stark identifiziere.

Das Lied ist Teil des zwölften Studioalbums “The Life of a Showgirl”, das Swift im Oktober veröffentlicht hat. Das Video ist auf Apple Music und Spotify Premium zu sehen. Der 36 Jahre alte Weltstar wurde bereits mit 14 Grammys ausgezeichnet. Sie gilt als eine der prägendsten Popkünstlerinnen ihrer Generation.