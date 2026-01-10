Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > “The Seduction”: Feministische, gefährliche Liebschaften
“The Seduction”: Feministische, gefährliche Liebschaften

Samstag, 10. Januar 2026 | 06:11 Uhr
Jessica Palud adaptiert Pierre Choderlos de Laclos’ Briefroman “Gefährliche Liebschaften” als Serie neu – mit feministischem Fokus. Im Zentrum der sechsteiligen Miniserie steht die Marquise de Merteuil (Anamaria Vartolomei), die vom notorischen Valmont (Vincent Lacoste) betrogen wird und auf Rache sinnt. Sie will die führende Kurtisane von Paris werden. Eine Reise zu sexueller Freiheit und Selbstbestimmung. Abrufbar mit Start des neuen Streamers HBO MAX ab 13. Jänner.

(S E R V I C E – www.hbomax.com/shows/seduction/8003f636-c1fa-4c77-a074-43b9863ecd72)

