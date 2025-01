Theologie-Workshop zu Popgöttin Taylor Swift an Uni Wien

Von: apa

Für viele ist Taylor Swift ein Geschenk des Himmels. Die Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Wien nimmt die Popgöttin nun mit einem zweitägigen Workshop, der am Donnerstagnachmittag gestartet ist, wissenschaftlich unter die Lupe. Unter dem Titel “Take us to Church, Taylor!” drehen sich auch am Freitag noch Vorträge und Diskussionen etwa um den “religiösen Impact” auf das Publikum oder die bibelexegetische Betrachtung der Songtexte des Superstars.

Grundsätzlich wollen Theologinnen und Theologen unterschiedlicher Disziplinen dem Swift-Hype akademisch nachgehen und erörtern, welche religiösen Elemente sich in Swifts Musik und Auftreten finden lassen. “Von ihren Fans wird die Sängerin als eine Art Alltagsheilige verehrt, und offensichtlich befriedigt sie spirituelle Bedürfnisse”, erklärte Organisatorin und Sozialethikerin Linda Kreuzer laut Kathpress. Die Idee zum Workshop hätten sie und ihre Mitstreiterinnen nach der Absage der Wien-Konzerte im Sommer gehabt: “Wir waren nach der Absage aus unterschiedlichen Gründen traurig und haben uns beim Mittagessen darüber ausgetauscht, was Taylor Swift in den Leuten anspricht.” Die Resultate des Events sollen als wissenschaftliche Papers veröffentlicht und in möglichen Folgeveranstaltungen präsentiert.