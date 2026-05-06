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Autor David Grossman

Thomas-Mann-Preis für israelischen Autor David Grossman

Mittwoch, 06. Mai 2026 | 14:43 Uhr
Autor David Grossman
APA/APA/dpa/Henning Kaiser
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Von: APA/dpa

Der Thomas-Mann-Preis 2026 geht an den israelischen Schriftsteller David Grossman. Der von der Stadt Lübeck und der Bayerischen Akademie der Schönen Künste gestiftete und mit 25.000 Euro dotierte Preis soll am 25. September im Theater Lübeck übergeben werden.

Der 72 Jahre alte Literat erhalte den Preis “für sein erzählerisches und essayistisches Werk, das in Zeiten politischer Weltunordnung Räume für Verständigung und Versöhnung öffnet”, hieß es in einer Mitteilung. Zu seinen wichtigsten Romanen zählen “Eine Frau flieht vor einer Nachricht” aus dem Jahr 2009, “Kommt ein Pferd in die Bar” (2016) und “Was Nina wusste” (2020). In seinen Essays setze sich David Grossman immer wieder mit großer Entschlossenheit für eine politische Aussöhnung im Nahen Osten ein, hieß es weiter. Zuletzt veröffentlichte er 2024 dazu den Band “Frieden ist die einzige Option”.

Der Thomas-Mann-Preis wird seit 2010 im jährlichen Wechsel in Lübeck und München verliehen. Frühere Preisträger waren etwa Juli Zeh, Jenny Erpenbeck, Jonathan Franzen und Navid Kermani.

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