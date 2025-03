“Thomas Müller”-Doku bei Prime Video

Von: APA/dpa

Dokus über deutsche Fußballstars landen derzeit einen Treffer nach dem anderen. Nach Toni Kroos und Bastian Schweinsteiger ist nun Thomas Müller an der Reihe. Beim Streamingdienst Amazon Prime ist der FC Bayern-Legende “Einer wie keiner” gewidmet, der nun abrufbar ist. Der Film spielt dabei auf zwei Zeitebenen und zeigt – mit Panini-Bildern aus den jeweiligen Jahren strukturiert – gleichzeitig einen Rückblick auf die Karriere und einen Countdown zur EM in Deutschland 2024.

Und er zeigt Müller, wie man ihn kennt: als Entertainer, als eigenwilligen Fußballer, als einen der großen Erfolgs- und Identifikationsfiguren des FC Bayern und der deutschen Weltmeister-Mannschaft von 2014. “Er ist durchschnittlich schnell, seine Technik ist Durchschnitt, sein Dribbling ist Durchschnitt – aber er ist Thomas Müller”, sagt Karl-Heinz Rummenigge über ihn. “Wenn Messi der Zauberer ist, ist er der Zylinder”, sagt Ex-Bundestrainer Jogi Löw, und Pep Guardiola liefert den Filmtitel: “Thomas Müller ist einer wie keiner.”

Gezeigt werden Bilder aus Müllers Kindheit und Jugend, Angehörige und Weggefährten erinnern sich an die Anfänge, doch dann geht es schnell über zu den Bildern, die vielen noch gut im Gedächtnis sind: Müllers Durchbruch in der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Südafrika 2010, den tragischen Verlust des Champions-League-Finales 2012 mit dem FC Bayern – und schließlich der WM-Pokal 2014.

Es wird aber auch privat in der Dokumentation. Müller ist mit seinen Eltern bei der Apfelernte zu sehen, mit seinem Bruder im Auto und auch mit seiner Frau Lisa im Reitstall. Sie äußert sich in der Dokumentation vor allem zu den Schattenseiten des Ruhms, die ständige Aufmerksamkeit für ihren Mann, den ständigen Trubel. “Privatleben hast du nicht mehr. Die Menschen lassen einen sehr wenig in Ruhe”, sagt die 35-Jährige, die inzwischen entschieden hat, keine Interviews mehr zu geben und nicht mehr öffentlich auftreten zu wollen, nachdem sie früher oft gemeinsam mit ihrem Mann bei Veranstaltungen aufgetreten war.

Er werde auch ohne den Profifußball sicher kein Problem haben, den Alltag zu strukturieren, sagt Müller ganz am Ende des Films beim Golfen mit seinem Vater. Aber wie er das Adrenalin aus den Spielen im Stadion ersetzen solle, das wisse er noch nicht. Es klingt ziemlich nach Abschied. Und so bekommt der Film eine Nuance, die man mit dem Mannschaftsclown selten in Verbindung bringt: eine melancholische. Nach seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft ist noch unklar, wie es beim FC Bayern für ihn weitergeht. Sein aktueller Vertrag bei seinem Herzensverein läuft mit dieser Saison aus, ob er ein weiteres Mal verlängert wird, steht in den Sternen.