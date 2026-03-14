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Albert von Thurn und Taxis mit Rückenschmerzen ins Spital geflogen

Thurn und Taxis bei Rallye in der Steiermark verletzt

Samstag, 14. März 2026 | 10:15 Uhr
Albert von Thurn und Taxis mit Rückenschmerzen ins Spital geflogen
APA/APA/dpa/Armin Weigel
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Von: apa

Fürst Albert von Thurn und Taxis hat sich am Freitag bei einem Rallye-Unfall in der Steiermark verletzt. Der 42-Jährige und seine Copilotin Jara Hain kamen bei der Rebenland Rallye von der Strecke ab und stürzten mit ihrem Fahrzeug rund 50 Meter in die Tiefe. Thurn und Taxis wurde mit Problemen im Lendenwirbelbereich ins LKH Graz geflogen. Seine Beifahrerin musste ebenfalls wegen Rückenschmerzen ins Spital, teilten die Veranstalter mit.

Beide blieben nach dem Crash zur Sicherheit im Auto sitzen und wurden mit einem Kran geborgen. Die Sonderprüfung wurde danach abgebrochen. Laut dpa-Informationen sprach Thurn und Taxis nach dem Unfall davon, dass er “sieben Schutzengel” gehabt habe. Seine Mutter Gloria von Thurn und Taxis sagte der Mediengruppe Bayern: “Es muss Gott sei Dank nicht operiert werden.”

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