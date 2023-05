Tina-Turner-Stern auf “Walk of Fame” wird geschmückt

Tina Turner hat seit 1986 einen Stern in Hollywood

Nach dem Tod von Sängerin Tina Turner soll die Sternenplakette der Rock-Legende auf Hollywoods “Walk of Fame” mit Blumen geschmückt werden. Dies teilten die Verleiher der Auszeichnung am Mittwoch mit. Die “Queen of Rock’n’Roll” war den Angaben zufolge im August 1986 auf der beliebten Touristenmeile im Herzen von Hollywood mit einer Sternenplakette verewigt worden.

“Tina Turners glanzvolle Karriere umfasste viele Jahrzehnte, und man wird sie wirklich vermissen”, hieß es in der Mitteilung. Der in den Gehsteig eingelassene Stern der Sängerin befindet sich auf der Vine Street vor dem Firmengebäude des Musiklabels Capitol Records. Turner war am Mittwoch im Alter von 83 Jahren gestorben.

Der “Walk of Fame” wird jedes Jahr von Millionen Touristen besucht. Seit 1960 sind dort über 2.750 Künstler aus Bereichen wie Film, Musik und Theater namentlich mit einer Sternenplakette ausgezeichnet worden.