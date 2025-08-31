Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Tobias Moretti beklagt “Reality-TV-Deutsch”
Schauspieler Tobias Moretti

Tobias Moretti beklagt “Reality-TV-Deutsch”

Sonntag, 31. August 2025 | 00:44 Uhr
Schauspieler Tobias Moretti
APA/APA/EXPA/JOHANN GRODER (Archivbild Mai 2025)/EXPA/JOHANN GRODER
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Schauspieler Tobias Moretti (66) vermisst zunehmend regionale Sprachfärbungen im deutschen Fernsehen. “Ich leide darunter, dass einerseits Dialekte, andererseits die Hochsprache in so einen Einheitsjargon verflacht werden, dieses Reality-TV-Deutsch. Ein Horror”, sagte der Österreicher in einem Interview mit dem dem deutschen Printmagazin “Stern”. Dialekt sei ihm als Tiroler generell enorm wichtig.

“Gerade, wenn man mit literarischer Hochsprache zu tun hat, lernt man die Nuancen des Dialekts zu schätzen”, wurde Moretti im “Stern” zitiert.

Moretti, der in den 90er-Jahren als Ermittler in der TV-Serie “Kommissar Rex” bekannt wurde, ist am 5. September in der Improvisationsserie “Die Hochzeit” im deutschen Fernsehsender ARD zu sehen. Darin spielt er einen Tiroler Hotelier und spricht auch Dialekt.

Vor seiner Schauspielkarriere studierte Moretti Musik und Komposition in Wien. Er hat außerdem ein Diplom als Landwirt und lebt auf einem Bauernhof in Tirol.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Schülervertretung fordert Klarheit zu Schulausflügen
Kommentare
75
Schülervertretung fordert Klarheit zu Schulausflügen
Tochter Joelle hat Achammers Leben völlig verändert
Kommentare
57
Tochter Joelle hat Achammers Leben völlig verändert
Warum ihr euern Hund vielleicht vegan ernähren solltet
Kommentare
51
Warum ihr euern Hund vielleicht vegan ernähren solltet
Bologna verteilt kostenlose Crack-Pfeifen
Kommentare
43
Bologna verteilt kostenlose Crack-Pfeifen
Nach „Mia Moglie“ erschüttert neuer Sexismus- und Revenge-Porno-Skandal Italien
Kommentare
31
Nach „Mia Moglie“ erschüttert neuer Sexismus- und Revenge-Porno-Skandal Italien
Anzeigen
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 