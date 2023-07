Tochter Shannon gedachte Vater Bruce Lee

Zum 50. Todestag von Bruce Lee hat seine Tochter Shannon in einem öffentlichen Brief an den Martial-Arts-Filmstar erinnert. Lee war am 20. Juli 1973 im Alter von nur 32 Jahren nach einer Hirnschwellung gestorben. In dem Brief gedachte Shannon Lee auch ihrem Bruder Brandon, der ebenfalls zum Filmstar wurde und vor rund 30 Jahren, im März 1993, bei einem Unfall mit einer Schusswaffe am Set des Films “The Crow – Die Krähe” ums Leben kam.

“Ihr beide habt so dynamisch, so kühn, so emotional und so echt gelebt”, schrieb Shannon Lee, die selbst unter anderem als Schauspielerin und Produzentin arbeitet, nun. Das habe ihr den Mut und die Kraft gegeben, weiterzumachen.

Bruce Lee machte das Martial-Arts-Kino aus Hongkong weltberühmt. Er war der erste Superstar der Kampfkunst und ein Wegbereiter für asiatische Filmstars in Hollywood. Durch Filme wie “Todesgrüße aus Shanghai”, “Die Todesfaust des Cheng Li” und “Der Mann mit der Todeskralle” wurde er nach seinem frühen Tod mit 32 Jahren zur Legende. Als Asiate im Showgeschäft kämpfte er damals in Hollywood gegen viele Vorurteile und Rassismen an.

