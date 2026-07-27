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Nicht all seine Filme erfreuen Tom Holland

Tom Holland ist kein Fan von manchen seiner Filme

Montag, 27. Juli 2026 | 17:01 Uhr
Nicht all seine Filme erfreuen Tom Holland
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JAMIE MCCARTHY
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Von: APA/dpa

Hollywoodschauspieler Tom Holland ist eigenen Angaben zufolge nicht von all seinen Filmen der größte Fan. Manchmal habe er sich bei Pressetouren zu seinen Filmen gedacht: Man soll den Film gar nicht erst ansehen, “denn er ist Mist”, sagte Holland im britischen “Dish Podcast”. Dies sei beim aktuellen Promoexzess für seine beiden Filme “Die Odyssee” und “Spider-Man: Brand New Day” anders: “Um ehrlich zu sein, liebe ich es sehr.”

Der Brite ist derzeit in Christopher Nolans “Die Odyssee” und bald wieder als Superheld in “Spider-Man: Brand New Day” im Kino zu sehen. Auf beide Filme sei er “super stolz”, so Holland.

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