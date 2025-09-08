Trump über Absage von Ehrung von Tom Hanks sehr erfreut

Von: APA/AFP

US-Präsident Donald Trump hat sich angesichts einer abgesagten Preisverleihung für den US-Schauspieler und Trump-Kritiker Tom Hanks erfreut geäußert. “Wir brauchen keine zerstörerischen, woken Preisträger, die unsere geschätzten amerikanischen Auszeichnungen erhalten!!!”, erklärte Trump am Montag auf Truth Social. Hanks sollte am 25. September eine Auszeichnung der Militärakademie West Point erhalten, die Preisverleihung war jedoch am Wochenende kurzfristig abgesagt worden.

Laut der Zeitung “The Washington Post” wurde zunächst kein Grund für die Absage der Preisverleihung genannt. Es blieb zudem unklar, ob Hanks die Auszeichnung auch ohne Zeremonie erhalten wird. “Unsere großartige West Point (die immer großartiger wird!) hat die Preisverleihung für den Schauspieler Tom Hanks klugerweise abgesagt. Wichtiger Schritt!”, fügte Trump hinzu.

Im Mai hatte das Pentagon jedoch eine Durchsuchung der Bibliotheken der Militärakademie West Point angeordnet. Dabei wurden Materialien zu Themen Diversität, Antirassismus und Trans-Personen beschlagnahmt.

Preis für “herausragende Bürger der USA”

Der Thayer-Preis der Alumni-Vereinigung von West Point (WPAOG) werde an “einen herausragenden Bürger der USA verliehen, dessen Verdienste und Leistungen im nationalen Interesse ein Beispiel für persönliches Engagement für die Ideale sind, die im Motto von West Point zum Ausdruck kommen: ‘Pflicht, Ehre, Vaterland'”, hieß es anlässlich der Bekanntgabe von Hanks als Preisträger 2025.

“Ein Großteil von Hanks’ fünf Jahrzehnte umfassender Karriere spiegelt seine Unterstützung für Veteranen, das Militär und das amerikanische Raumfahrtprogramm wider”, teilte die WPAOG zudem mit.

Der Schauspieler spielte in “Der Soldat James Ryan” und in “Greyhound” Armee-Kommandanten. Außerdem war er Produzent von drei Miniserien über den Zweiten Weltkrieg: “Band of Brothers” über Fallschirmjäger in Europa, “The Pacific” über Marine-Soldaten, die gegen japanische Streitkräfte kämpften, und “Masters of the Air” über die Besatzungen von US-Bombern.

Hanks, der auch als US-Sprecher für eine Gedenkstättenkampagne zum Zweiten Weltkrieg fungierte, hatte sich zuvor sehr erfreut über den Besuch der Militärakademie West Point im Rahmen der geplanten Preisverleihung geäußert.

Hanks gilt als deutlicher Kritiker Trumps. 2021 hatte er die Feier zur Amtseinführung von Joe Biden mit dem Namen “Celebrating America” moderiert.