“Über Gott und die Welt”: Buch über unterschiedliche Zugänge

Was mag herauskommen, wenn ein “alter Agnostiker” mit einer jungen Pastorin “über Gott und die Welt” diskutiert? Der Journalist, Schriftsteller und Verleger Michael Horowitz und die baptistische Pastorin Mira Ungewitter haben diesen Ansatz in die Tat umgesetzt und in einem vom ueberreuter-Verlag publizierten Buch dokumentiert. Fazit: Zwei völlig unterschiedliche Menschen bilden ein ungewöhnliches Gesprächspaar und sind einander doch zugetan.

Auf rund 150 Seiten wird nicht nur über das Titelthema debattiert, sondern auch über detailliertere Fragen zu Freude und Angst, Glaube und Hoffnung, Liebe und Leid oder Krieg und Frieden. Immer wieder legen Autor und Autorin dabei unterschiedliche Standpunkte dar, beweisen aber auch, dass man sich trotz unterschiedlicher weltanschaulicher Herkunft immer wieder mal in der Mitte treffen kann.

So sagt der Agnostiker Horowitz etwa: “Wenn Mira immer wieder von ‘göttlichen Momentenʻ schwärmt, dann weiß ich, was sie meint. Auch ohne an Gott zu glauben.” Dass sich die beiden verstehen, könnte durch den Einsatz der Theologin und Pastorin Ungewitter für eine liberale und progressive Kirche begünstigt sein. Aber auch dadurch, dass die Gespräche der beiden in die Tiefe gehen und sie ihre Gedanken zu den verschiedensten Fragestellungen offenlegen.

Herausgekommen ist ein wunderbar nachzulesender Dialog auf Augenhöhe. Ein Dialog, der beweist, dass Religion und Glauben nicht unbedingt zu einem bewussten Lebensweg gehören müssen, aber durchaus hilfreich sein können. Und dass auch Menschen mit unterschiedlichen Glaubensausrichtungen zu ähnlichen Gedankengängen fähig sind. Denn den essenziellen Fragestellungen unserer Zeit müssen auch Agnostiker begegnen, ebenso stellt sich sowohl für religiöse als auch für nicht religiöse Menschen die Frage nach der eigenen Lebenseinstellung.

(S E R V I C E – Michael Horowitz und Mira Ungewitter: “Über Gott und die Welt. Begegnungen eines alten Agnostikers mit einer jungen Pastorin”, ueberreuter Verlag, 152 Seiten, 24,00 Euro)