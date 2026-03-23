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Auch andere Partner reagieren

Ulmen soll nach Vorwürfen Anteile bei eigener Firma abgeben

Montag, 23. März 2026 | 12:02 Uhr
Kritische Worte von Christian Ulmen
APA/APA (dpa)/Soeren Stache
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Von: mk

Nach Vorwürfen von Collien Fernandes gegen Christian Ulmen führt dessen eigene Produktionsfirma Pyjama Pictures Gespräche über seinen Ausstieg. Wie Medien berichten, wird Ulmen aufgefordert, seine Gesellschafteranteile abzugeben. Neue Projekte mit ihm sind nicht in Planung.

Ulmen ist Mitgründer von Pyjama Pictures – neben dem Produzenten Carsten Kelber und ProSieben. Die Firma zeichnet sich unter anderem für Serien wie „jerks“, „Die Discounter“ und „Ein Hof zum Verlieben“ verantwortlich. Bereits seit Mai 2023 ist Ulmen nicht mehr Teil der Geschäftsführung.

Das Unternehmen erklärte auf Instagram, man sei „zutiefst schockiert und entsetzt“ über die Vorwürfe seiner Ex-Frau. Von den geschilderten Ereignissen habe man zuvor keine Kenntnis gehabt, hießt es in dem Beitrag. Zugleich verweist die Firma auf die Unschuldsvermutung, die weiterhin gelte.

Auch andere Partner haben reagiert: Die Streamingplattform Joyn nahm die Serie „jerks“ aus dem Angebot, Werbespots mit Ulmen wurden ausgesetzt.

Wie berichtet, ist Schauspielerin Collien Fernandes mit schweren Vorwürfen gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen an die Öffentlichkeit gegangen. Dabei geht es unter anderem um das Erstellen und Verbreiten von gefälschten, mithilfe künstlicher Intelligenz generierten pornografischen Aufnahmen von ihr. Fernandes erstattete Anzeige gegen Ulmen. Der “Spiegel” hatte zuerst darüber berichtet. Ulmen bestreitet die Vorwürfe.

Ulmens Anwalt sprach von der Verbreitung “unwahrer Tatsachen” und einer “unzulässigen Verdachtsberichterstattung” und kündigte rechtliche Schritte gegen den “Spiegel” an.

Collien Fernandes wurde vor allem als jahrelange Viva-Moderatorin bekannt. Schon vor der Einstellung des deutschen Musikkanals im Jahr 2018 war die 44-Jährige aber immer wieder auch in Serien und Filmen zu sehen. Als Schiffsärztin trat sie in zahlreichen Folgen von “Traumschiff” in Erscheinung. Christian Ulmen gelang der Durchbruch als Schauspieler als “Herr Lehmann”-Darsteller im 2003 veröffentlichten Streifen des Regisseurs Leander Haußmann. Danach war der 50-Jährige unter anderem über Jahre in der Impro-Comedy-Serie „jerks“ tätig.

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